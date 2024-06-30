Самая большая угроза за десять лет: несколько военных баз США в Европе переведены в состояние повышенной готовности

Разведка предупреждает об опасности

Несколько военных баз Соединенных Штатов Америки (США) в Европе переведены в состояние повышенной готовности. Это решение связано с самой большой угрозой терактов, нападения на американские объекты или персонал за последние десять лет.

Известно, что состояние повышенной готовности также было объявлено на базе в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования США. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, американские военные 30 июня повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли". Эту информацию журналистам подтвердили чиновники на условиях анонимности. Такое состояние защиты применяется если уже произошел какой-то инцидент, либо если есть разведданные о подготовке нападения, террористического акта.

Американские военные недавно получили "активную надежную угрозу". Так сказал один из чиновников из США, находящийся на одной из военных баз в Европе. За последние 10 лет такой уровень угрозы не фиксировали.

Отметим, что такие европейские страны, как Франция и Германия, заявляли о повышении уровня безопасности. Например, Париж поднял систему оповещения национальной безопасности до самого высокого уровня еще в марте. Это связано с риском терактов на Олимпийских играх. Они пройдут во французской столице уже в июле.

Германия привлекала 580 международных полицейских, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате Европы по футболу. Напомним, что сборная Украины не прошла дальше после матча с Бельгией.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Киеве нашли тело военного атташе США. В этом деле есть несколько странных моментов.