Найбільша загроза за десять років: кілька військових баз США у Європі переведені в стан підвищеної готовності

Розвідка попереджає про небезпеку

Декілька військових баз Сполучених Штатів Америки (США) у Європі переведені у стан підвищеної готовності. Це рішення пов’язане з найбільшою загрозою терактів чи нападу на американські об’єкти або персонал за останні десять років.

Відомо, що стан підвищеної готовності також оголосили на базі в німецькому Штутгарті, де розташована штаб-квартира Європейського командування США. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, американські військові 30 червня підвищили рівень тривоги до стану захисту сил "Чарлі". Цю інформацію журналістам підтвердили чиновники на умовах анонімності. Такий стан захисту застосовується або якщо вже стався якийсь інцидент, або якщо є розвіддані про підготовку нападу, терористичного акту.

Американські військові нещодавно отримали "активну надійну загрозу". Так сказав один з чиновників зі США, який перебуває на одній з військових баз в Європі. За останні 10 років такого рівня загрози не фіксували.

Зазначимо, що такі європейські країни як Франція та Німеччина заявляли про підвищення рівня безпеки. Наприклад, Париж підняв систему оповіщення національної безпеки до найвищого рівня ще у березні. Це пов’язано з ризиком терактів під час Олімпійських ігор. Зазначимо, що вони пройдуть у французькій столиці вже в липні.

Німеччина залучала 580 міжнародних поліцейських, щоб забезпечити безпеку під час чемпіонату Європи з футболу. Нагадаємо, що збірна України не пройшла далі після матчу з Бельгією.

"Телеграф" раніше повідомляв, що у Києві знайшли тіло військового аташе США. У цій справі є декілька дивних моментів.