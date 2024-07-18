Урсула фон дер Ляен во второй раз стала главой Еврокомиссии: среди приоритетов работы выделила и Украину

Это моральная, историческая и политическая ответственность

В четверг, 18 июля, неоднократно поддерживавшую Украину, Урсулу фон дер Ляен переизбрали на должность главы Еврокомиссии. Ее она будет занимать следующие 5 лет.

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что за нее проголосовал 401 евродепутат, 284 — "против", 15 — воздержались.

По ее словам, главные приоритеты для нее как главы Еврокомиссии на ближайшие сроки – интеграция Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС. В своей речи Урсула подчеркнула, что приглашение этих стран в состав ЕС – это моральная, историческая и политическая ответственность.

Урсулу фон дер Ляйн уже поздравляют мировые политики с переизбранием. В частности канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это "четкий знак нашей способности действовать в Европейском Союзе, особенно в трудные времена".

Президент Европарламента Роберта Мецола также поздравила фон дер Ляен с переизбранием. По ее словам, ее переизбрание стало свидетельством "сильного лидерства и твердых ценностей во времена испытаний".

Кроме этого к поздравлениям присоединился финский политик Петтери Опро в сети Х он написал: "Я уверен, что под вашим руководством мы сможем направить Европу в более процветающее и безопасное будущее. Надеемся на продолжение нашего тесного сотрудничества с Финляндией".

Напомним, что недавно Урсула фон дер Ляен назвала условие для переговоров с Россией. Они возможны только на основе устава ООН, и тогда этот вопрос будет решен быстро.

Ранее "Телеграф" писал, что предлагает Орбан в своем мирном плане, который уже направили лидерам ЕС.