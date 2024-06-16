Это случится быстро? Урсула фон дер Ляйен назвала условие для переговоров с Россией

Глава Еврокомиссии назвала главное условие

Переговоры между Россией и Украиной возможны, но только на основе устава ООН. Это может случиться довольно быстро.

Такое заявление 16 июня сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита мира в Швейцарии. Об этом пишет РБК-Украина.

По ее словам, чтобы этот этап произошел, Россия должна быть готова к переговорам, но только на основе устава Организации Объединенных Наций.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия и направляться к миру, как финальной стадии", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также выразила надежду, что этот этап наступит быстро.

Стоит добавить, что лидеры стран придерживаются такого же мнения. Например, председатель Европейского Совета Шарль Мишель 15 июня говорил, что мир требует диалога и будущий диалог с Россией должен опираться на международное право и устав ООН.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страны, которые принимают участие в саммите мира, подтверждают, что международное право и Устав ООН должны быть основой для установления справедливого мира в Украине.

Справка: Устав ООН является инструментом международного права и государства. Он закрепляет основные принципы международных отношений, от суверенного равенства государств до запрещения применения силы в международных отношениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему российскому диктатору Владимиру Путину срочно нужны переговоры Россией с Украиной.