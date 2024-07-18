Урсула фон дер Ляєн вдруге стала головою Єврокомісії: серед пріоритетів роботи виділила й Україну

Це моральна, історична та політична відповідальність

У четвер, 18 липня, Урсулу фон дер Ляєн, яка неодноразово підтримувала Україну, переобрали на посаду голови Єврокомісії. Її вона обійматиме наступні 5 років.

Про це пише The Guardian. Зазначається, що за неї проголосував 401 євродепутат, 284 — "проти", 15 — утрималися.

За її словами, головні пріоритети для неї як голови Єврокомісії на найближчі терміни — інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС. Під час своєї промови Урсула наголосила, що запрошення цих країн до складу ЄС – це моральна, історична та політична відповідальність.

Урсулу фон дер Ляйн вже вітають світові політики з переобранням. Зокрема Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це є "чітким знаком нашої здатності діяти в Європейському Союзі, особливо у важкі часи".

Президентка Європарламенту Роберта Мецола також привітала фон дер Ляєн із переобранням. За її словами, її переобрання стало свідченням "сильного лідерства та непохитних цінностей у часи випробувань".

Окрім цього до привітань долучився фінський політик Петтері Опро у мережі Х він написав: "Я впевнений, що під вашим керівництвом ми зможемо направити Європу до більш процвітаючого та безпечного майбутнього. Сподіваємося на продовження нашої тісної співпраці з Фінляндією".

Нагадаємо, що нещодавно Урсула фон дер Ляйєн назвала умову для переговорів з Росією. Вони можливі лише на основі статуту ООН, і тоді це питання буде вирішено швидко.

Раніше "Телеграф" писав, що пропонує Орбан у своєму мирному плані, який уже надіслали лідерам ЄС.