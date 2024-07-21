Вместо минералки вода с фекалиями и кишечной палочкой: пищевой гигант Nestle попал в громкий скандал

Производителю грозит судебное разбирательство

Пищевой гигант Nestle попал в громкий скандал из-за своей минеральной воды. Как оказалось, компания просто продавала отфильтрованную грязную воду.

Об этом говорится в расследовании французского издания Mediapart. Отмечается, что лишь за последние 15 лет компания обманула покупателей на 3 миллиарда долларов.

В расследовании говорится, что фильтрованная вода попала на рынки Франции еще в 90-х годах, а потребители все это время об этом не догадывались. При этом в источниках, из которых бралась вода для разлива, были обнаружены фекальные массы, кишечная палочка (E. coli) и пестициды.

Стоит отметить, что минеральная вода в ЕС должна соответствовать ряду критериев. Например, ее источник должен находиться под землей и она не должна быть подвержена фильтрации. Законодательство допускает незначительные процессы обработки, но методы Nestle, которые включают ультрафиолетовую и угольную фильтрацию, в список не входят.

Скандал имеет серьезные последствия, поскольку в нем замешаны бренды Perrier, Vittel, Hépar и Cristaline, а также компания Sources Alma. Организация Foodwatch France уже намерена подать судебный иск и привлечь компанию к ответственности.

"Если новые сообщения СМИ подтвердятся, вывод будет только один: скандал с минеральной водой – результат десятилетий систематического мошенничества со стороны пищевого гиганта. Власть должна действовать быстро. Необходимо провести судебное расследование. Компания Nestle не стоит выше закона", — отметили в Foodwatch France.

В среду, 24 июля, Европейская комиссия, которая ведет расследование, должна опубликовать отчет по данному делу.

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