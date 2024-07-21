Замість мінералки вода з фекаліями та кишковою паличкою: харчовий гігант Nestle потрапив у гучний скандал

Виробнику загрожує судовий розгляд

Харчовий гігант Nestle потрапив у гучний скандал через свою мінеральну воду. Як виявилось, компанія просто продавала відфільтровану брудну воду.

Про це йдеться у розслідуванні французького видання Mediapart. Зазначається, що лише за останні 15 років компанія обдурила покупців на 3 мільярди доларів.

У розслідуванні йдеться про те, що фільтрована вода потрапила на ринки Франції ще в 90-х роках, а споживачі весь цей час про це не здогадувалися. При цьому в джерелах, з яких бралася вода для розливу, було виявлено фекальні маси, кишкова паличка (E. coli) та пестициди.

Варто зазначити, що мінеральна вода в ЄС має відповідати низці критеріїв. Наприклад, її джерело має знаходитися під землею і вона не повинна бути піддана фільтрації. Законодавство допускає незначні процеси обробки, але методи Nestle, які включають ультрафіолетову та вугільну фільтрацію, до списку не входять.

Скандал має серйозні наслідки, оскільки до нього причетні бренди Perrier, Vittel, Hépar та Cristaline, а також компанія Sources Alma. Організація Foodwatch France вже має намір подати судовий позов та притягнути компанію до відповідальності.

"Якщо нові повідомлення ЗМІ підтвердяться, висновок буде лише один: скандал з мінеральною водою – результат десятиліть систематичного шахрайства з боку харчового гіганта. Влада має діяти швидко. Необхідно провести судове розслідування. Компанія Nestle не стоїть вище за закон", — зазначили у Foodwatch France.

У середу, 24 липня, Європейська комісія, яка проводить розслідування, має опублікувати звіт у цій справі.

Як повідомлялося раніше, в Україні виник скандал за участю санаторію "Карпати". Дочку загиблого воїна відправили до оздоровчого санаторію, але, за словами дівчинки, потрапила вона в "пекло".