Байден впервые появился на публике после снятия с выборов: где он был все это время (видео)

Он планирует обратиться к американцам

Во вторник, 23 июля, президент США Джо Байден, принявший решение не участвовать в президентских выборах, впервые за последнюю неделю появился на публике. Перед этим некоторые СМИ выразили обеспокоенность по поводу его состояния.

Американский президент отправился в Вашингтон из своего дома в Рехобот-Бич в Делавере. Там Байден находился в изоляции из-за обнаруженного у него коронавируса.

Видео с президентом США обнародовали американские телеканалы. На нем видно, как Байден поднимается на борт президентского самолета.

Следует отметить, что он отказался пообщаться с журналистами. Однако президент США заявил, что чувствует себя хорошо.

В свою очередь врач Байдена сообщил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательным. Ранее сообщалось, что у него наблюдались симптомы заболевания верхних дыхательных путей – насморк, кашель и общее недомогание.

В среду, 24 июля, Байден планирует обратиться к нации с речью. В ней он объяснит свое решение не баллотироваться на президентских выборах.

Напомним, 21 июля Байден сообщил, что принял решение не участвовать в президентских выборах в 2024 году. В то же время он отметил, что будет выполнять свои обязательства до конца президентского срока.

Позже телеканал FOX призвал администрацию президента США предоставить хотя бы фото того, как выглядит президент сейчас. В эфире выпуска новостей ведущие отметили, что после того, как тот сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов, публика не видела его вживую ни в его доме в Делавере, ни в Белом доме. Они выразили надежду, что с ним все хорошо, однако добавили, что сейчас не то время, чтобы бесследно исчезнуть.