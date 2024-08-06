В Бангладеш митингующие подожгли пятизвездочный отель: погибло много людей (фото, видео)

Празднование отставки премьера закончилось трагедией

В Бангладеш во время протестов в городе Джессор подожгли пятизвездочный отель Zabeer International Hotel. В результате погибли по меньшей мере 24 человека и около 150 человек пострадали.

Об этом сообщает Daily Sun Report. Отель принадлежал генеральному секретарю партии "Авами Лиг" округа Джессор Шахину Чакладару. К этой же партии принадлежит бывший премьер-министр Шейх Хасина, которая сбежала из страны.

Инцидент произошел после отставки Хасины. После этого тысячи протестующих вышли на улицы, чтобы отпраздновать это событие. Во время празднования гостиница была подожжена неизвестными.

Отмечается, что большинство людей погибло, задохнувшись в дыму. Среди жертв был гражданин Индонезии.

Приблизительно через час после поджога вертолет ВВС спас нескольких человек, попавших в ловушку. Когда огонь был частично взят под контроль, тела начали доставать из разных этажей 14-этажного здания.

Также сообщается, что был разгромлен районный офис партии "Авами лиг". Кроме того, пострадали дома троих лидеров партии в районах Шарша и Бенаполе.

Отель для пожара

Джессор на карте

Напомним, студенческие протесты в Бангладеш с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались еще в июле. За это время погибли более 280 человек.

5 августа премьер-министр страны Шейх Хасина подала в отставку. После этого она улетела в Индию.