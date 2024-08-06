У Бангладеш мітингувальники підпалили п'ятизірковий готель: загинуло багато людей (фото, відео)

Святкування відставки прем'єра закінчилося трагедією

У Бангладеш під час протестів у місті Джессор підпалили п'ятизірковий готель Zabeer International Hotel. В результаті загинули щонайменше 24 людини та близько 150 осіб постраждали.

Про це повідомляє Daily Sun Report. Готель належав генеральному секретарю партії "Авамі Ліг" округу Джессор Шахіну Чакладару. До цієї ж партії належить колишня прем'єрка Шейх Хасіна, яка втекла з країни.

Інцидент стався після відставки Хасіни. Після цього тисячі протестувальників вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати цю подію. Під час святкування готель було підпалено невідомими.

Зазначається, що більшість людей загинули, задихнувшись у диму. Серед жертв був громадянин Індонезії.

Приблизно через годину після підпалу гелікоптер ВПС врятував кількох осіб, які потрапили в пастку. Коли вогонь було частково взято під контроль, тіла почали діставати з різних поверхів 14-поверхової будівлі.

Також повідомляється, що було розгромлено районний офіс партії "Авамі ліг". Крім того, постраждали будинки трьох лідерів партії в районах Шарша і Бенаполе.

Готель до пожежі

Джессор на мапі

Нагадаємо, студентські протести в Бангладеш з вимогою скасувати систему квот на роботу в держслужбі почалися ще в липні. За цей час загинуло понад 280 людей.

5 серпня прем’єр-міністр країни Шейх Хасіна подала у відставку. Після цього вона полетіла до Індії.