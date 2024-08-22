Почти полкилограмма: в Южной Африке добыли один из самых больших в мире алмазов, как он выглядит (фото)

В найденном алмазе весом 2492 карат почти 500 г

На территории Южной Африки был найден один из крупнейших в мире алмазов в 2492 карата. Событие произошло в Ботсване на месторождении "Карове".

Об этом сообщила пресс-служба горнодобывающей канадской компании "Lucara Diamond".

Отмечается, что добывался алмаз с применением специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission. Она позволяет обнаруживать и извлекать, не повреждая и не измельчая, большие драгоценные камни.

Компания добавила, что ранее на этом прииске также находили большие алмазы. В частности, 1758-каратный Sewelô и 1109-каратный Lesedi La Rona.

"Мы в восторге от добычи этого необычного бриллианта весом 2492 карата… Возможность сохранить такой массивный высококачественный камень демонстрирует эффективность нашего подхода к извлечению алмазов", — сказал президент и генеральный директор Lucara Уильям Лемб.

Заметим, что самым большим и дорогим алмазом в мире остается "Куллинан" или "Звезда Африки". Он имеет 3106,75 карата, в настоящее время существует девять его частей.

Добавим, что алмаз – природный минерал, добываемый из-под земли, а бриллиант – это всесторонне обработанный алмаз, пригодный для использования в ювелирном деле. Вес драгоценных камней измеряется каратами. В одном карате 0,2 г, т.е. в алмазе весом 2492 карата 498,4 г.

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