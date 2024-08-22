Майже пів кілограма: у Південній Африці видобули один з найбільших у світі алмазів, як він виглядає (фото)

У знайденому алмазі вагою 2492 карати майже 500 г

На території Південної Африки було знайдено один з найбільших у світі алмазів у 2492 карати. Подія сталась у Ботсвані на родовищі "Карове".

Про це повідомила пресслужба гірничовидобувної канадської компанії "Lucara Diamond".

Зазначається, що видобували алмаз з застосуванням спеціальної рентгенівської технології Mega Diamond Recovery X-ray Transmission. Вона дозволяє виявляти та витягувати, не пошкоджуючи та не подрібнюючи, великі дорогоцінні камені.

Компанія додала, що раніше на цій копальні також знаходили великі алмази. Зокрема, 1758-каратний Sewelô і 1109-каратний Lesedi La Rona.

"Ми в захваті від видобутку цього незвичайного діаманта вагою 2492 карати… Здатність відновлювати такий масивний високоякісний камінь у цілості демонструє ефективність нашого підходу до вилучення алмазів", — сказав президент і генеральний директор Lucara Вільям Лемб.

Зауважимо, що найбільшим і найдорожчим алмазом у світі залишається "Куллінан" або "Зірка Африки". Він має 3106,75 карата, наразі існує дев'ять його частин.

Додамо, що алмаз — природний мінерал, який видобувається з-під землі, а діамант — це всебічно оброблений алмаз, придатний для використання в ювелірній справі. Вага коштовних каменів вимірюється каратами. В одному караті 0,2 г, тобто в алмазі вагою 2492 карати 498,4 г.

Раніше "Телеграф" писав, що у Туреччині знайшли горщик з золотом. Він був наповнений монетами, яким понад 2 тисяч років.