Казанский гарнизонный военный суд, который пытались поджечь, занимается рассмотрением дел военных

В Казани, столице республики Татарстан в составе Российской Федерации, женщина 24 августа подожгла военное здание. При этом женщине в поджоге здания помогал ее 13-летний сын.

Об этом сообщил российский канал Baza. Поджог произошел ночью с 23 на 24 августа, загорелся первый этаж Казанского гарнизонного военного суда, площадь пожара составила 16 квадратных метров.

"Причиной пожара стал поджог. Как стало известно "Базе", женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры и забросили коктейль Молотова. Мать и подростка задержали прохожие, их доставили в отделение полиции, где будут выяснять причины поступка", — сообщили в канале.

О пострадавших в результате поджога здания суда неизвестно. Также пока точно неизвестно, что именно сгорело во время поджога учреждения. Известно, что этот суд рассматривает дела, связанные исключительно с военными правонарушениями, в том числе об отказе воевать в Украине.

Как сообщал "Телеграф", россияне уже почти неделю не могут погасить пожар по прилету в нефтебазу в Ростовской области. Горит уже не только она, но и жилая застройка, будто перед этим кто-то поджег камыш.

Напомним, как рассказали "Телеграфу" собственные источники в украинской разведке, нефтебаза "Кавказ" работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.