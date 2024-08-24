Війна вже дістала? В Казані жінка з дитиною підпалили військовий суд

Казанський гарнізонний військовий суд, який намагалися підпалити, займається розглядом справ військових

У Казані, столиці республіки Татарстан у складі Російської Федерації, жінка 24 серпня підпалила військову будівлю. При цьому жінці в підпалі будівлі допомагав її 13-річний син.

Про це повідомив російський канал Baza. Підпал стався вночі з 23 на 24 серпня, загорівся перший поверх Казанського гарнізонного військового суду, площа пожежі склала 16 квадратних метрів.

"Причиною пожежі став підпал. Як стало відомо "Базі", жінка та її 13-річний син розбили вікно комендатури та закинули коктейль Молотова. Матір і підлітка затримали перехожі, їх доправили у відділок поліції, де з'ясовуватимуть причини вчинку", – повідомили в каналі.

Про постраждалих внаслідок підпалу будівлі суду невідомо. Також поки що точно невідомо, що саме згоріло під час підпалу установи. Відомо, що цей суд розглядає справи, пов'язані виключно з військовими правопорушеннями, в тому числі щодо відмов воювати в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни вже майже тиждень не можуть погасити пожежу після прильоту до нафтобази у Ростовській області. Горить уже не лише вона, а й житлова забудова, нібито перед цим хтось підпалив очерет.

Нагадаємо, як розповіли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці, нафтобаза "Кавказ" працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.