Дуров впервые засветился в Париже после освобождения: как он выглядит сейчас (фото)

Журналисты пишут о его планах до суда

Павла Дурова — основателя мессенджера Телеграмм, которого недавно задержали во Франции и могли отпустить из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, заметили французские журналисты. Миллиардер гулял по Елисейским полям вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой.

Об этом сообщает Paris Match. На опубликованном изданием фото оба одеты в черное и улыбаются.

Журналисты отметили, что, несмотря на предъявленные обвинения, Дуров "наслаждается парижской жизнью со своей невестой, младшей его на пятнадцать лет".

Добавим, что Дурова взято под судебный надзор, у него изъяты все паспорта. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Журнал Paris Match сообщил, что Павел Дуров планирует снять квартиру в центре Парижа, где будет ждать суда по делу Telegram.

Задержание Дурова — что известно

Бизнесмена задержали по прибытии его частного самолета в Париж из Азербайджана. В момент задержания вместе с Дуровым находились охранник и женщина, чье имя журналисты не разглашают. "Телеграф" рассказал, что известно о девушке, задержанной во Франции вместе с владельцем Telegram.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) задержало Дурова на основании того, что он числился в списке разыскиваемых во Франции. Ордер на его арест был издан судебной полицией страны в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

Дуров якобы знал об ордере на его арест и пытался избегать визитов в Европу. Почему он решил приехать – неизвестно. При этом французские СМИ отмечают, что ордер на арест Дурова действует только на территории Франции.

Во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей ворованного и сексуальными преступлениями против детей.

Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых через Telegram, из-за использования таких инструментов как криптовалюта и одноразовые номера и отсутствие контроля над платформой.

Ожидается, что официально Дурову будут предъявлять обвинения в воскресенье, 25 августа. Вероятность увольнения на время следствия крайне мала, поскольку у него есть значительные ресурсы и возможности для побега.

Пока неясно, какой срок может угрожать основателю Telegram. Однако несколько российских СМИ, включая "Известия", заявили, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сообщается, что эту информацию предоставил французский адвокат Ален Дюфло, но на оригинальной записи его слов об этом не слышно.