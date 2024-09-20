Операцию готовили 15 лет: источник в разведке раскрыл детали "пейджерной атаки"

Трудность была в том, чтобы избежать жертв среди мирного населения

Израиль заложил взрывчатку в пейджеры, взорванные в Ливане, еще на этапе их производства. Такую операцию, предполагающую перехват цепочки поставок планировался как минимум 15 лет.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в разведке США. В пейджеры было установлено от 28 до 60 грамм взрывчатки и дистанционный "курок", чтобы вызвать взрыв.

Источник рассказал, что в планировании атаки участвовали подставные компании, в которых участвовали многочисленные сотрудники израильской разведки и их активы, прикрывавшие законную компанию, производившую пейджеры. По крайней мере некоторые из тех, кто выполнял эту работу, не знали, на кого они на самом деле работают.

Хотя формально пейджеры произвела венгерская компания BAC Consulting, сами устройства никогда не біли на территории Венгрии. Компания была торговым посредником, без производственного или операционного объекта в Венгрии.

Напомним, у членов радикального движения "Хезболла" 17 сентября массово начали детонировать пейджеры. Десятки боевиков погибли, сотни получили ранения. На следующий день ситуация повторилась, хотя и в меньшем масштабе.

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября израильские военно-воздушные силы приступили к масштабной воздушной операции на юге Ливана. Израиль заявил, что нанес удары примерно по 100 ракетным установкам террористической организации "Хезболла".