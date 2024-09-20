Операцію готували 15 років: джерело у розвідці розкрило деталі "пейджерної атаки"

Труднощі були в тому, щоб уникнути жертв серед мирного населення

Ізраїль заклав вибухівку в пейджери, що вибухнули в Лівані, ще на етапі їх виробництва. Таку операцію, яка передбачає перехоплення ланцюжка поставок, планували щонайменше 15 років.

Про це повідомляє телеканал ABC News із посиланням на джерела у розвідці США. У пейджери було встановлено від 28 до 60 грамів вибухівки та дистанційний "курок", щоб викликати вибух.

Джерело розповіло, що в плануванні атаки брали участь підставні компанії, численні співробітники ізраїльської розвідки та їхні активи, які прикривали законну компанію, яка робила пейджери. Принаймні, деякі з тих, хто виконував цю роботу, не знали, на кого вони насправді працюють.

Хоча формально пейджери виготовила угорська компанія BAC Consulting, самі пристрої ніколи не були на території Угорщини. Компанія була торговим посередником без виробничого або операційного об’єкта в Угорщині.

Нагадаємо, у членів радикального руху "Хезболла" 17 вересня масово почали детонувати пейджери. Десятки бойовиків загинули, сотні дістали поранення. Наступного дня ситуація повторилася, хоч і в меншому масштабі.

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня ізраїльські військово-повітряні сили розпочали масштабну повітряну операцію на півдні Лівану. Ізраїль заявив, що завдав ударів приблизно по 100 ракетних установках терористичної організації "Хезболла".