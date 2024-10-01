Напали в собственном доме: во Франции скончался "изгнанник" из Азербайджана (фото)

Это не первая попытка убить его в собственном доме

Во вторник, 1 октября, скончался азербайджанский правозащитник в изгнании Видади Искендерли. За два дня до этого на него напали в собственном доме во Франции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", опираясь на слова азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарли.

"Видади Искендарли умер в результате ножевых ранений, которые он получил. Они убили Видади. Правительство Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз убил своего критика", — говорится в сообщении корреспондента.

Видади Искендерли

Этой трагедии предшествовало нападение на Видади во Франции. В его доме в Мюлузе трое неизвестных нанесли ему многочисленные ножевые ранения 29 сентября. Еще тогда Мухтарл писал о большой вероятности смерти от четырех тяжелых ножевых ранений.

По словам журналиста, родственники Искендерли связывают инцидент с его деятельностью. К тому же сам корреспондент неоднократно отмечал угрозы правительства Азербайджана.

Заметим, что два года назад на правозащитника также было совершено нападение в его доме. Тогда полиция пришла к выводу, что к этому причастны местные преступные группировки, однако сам Искендерли считал, что приказ о нападении поступил от властей Азербайджана.

Что известно о Видаде Искендарле

В 2015 году он эмигрировал во Францию и выступал с открытой критикой политического режима в Азербайджане. До этого в 2010 году он принимал участие в парламентских выборах, протестовал против фальсификаций и присоединялся к акциям протеста оппозиции.

После чего в 2011 году власти страны приговорили его к трем годам лишения свободы. Но в следующем году его освободили по указу об амнистии, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вскоре после этого он эмигрировал во Францию, где продолжил критиковать правительство и Алиева, в том числе и на своем канале на YouTube. Он стал известен своими резкими и эмоциональными осуждениями правительства, а также некоторыми неэтическими и оскорбительными высказываниями.

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