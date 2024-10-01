Напали у власному будинку: у Франції помер "вигнанець" з Азербайджану (фото)

Це не перша спроба вбити його у власному ж будинку

У вівторок, 1 жовтня, помер азербайджанський правозахисник у вигнанні Відаді Іскендерлі. За два дні до цього на нього напали у власному будинку у Франції.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", спираючись на слова азербайджанського журналіста-розслідувача Афгана Мухтарлі.

"Відаді Іскендарлі помер внаслідок ножових поранень, які він отримав. Вони вбили Відаді. Уряд Азербайджану Ільхам Алієв вкотре вбив свого критика", — йдеться у дописі кореспондента.

Відаді Іскендерлі

Цій трагедії передував напад на Відаді у Франції. В його будинку у Мюлузе троє невідомих завдали йому чисельний ножових поранень 29 вересня. Ще тоді Мухтарл писав про велику ймовірність смерті від чотирьох важких ножових поранень.

За словами журналіста, родичі Іскендерлі пов'язують інцидент із його діяльністю. До того ж сам кореспондент неодноразово наголошував на погрози уряду Азербайджану.

Зауважимо, що два роки тому на правозахисника також був скоєний напад у його будинку. Тоді поліція дійшла висновку, що до цього причетні місцеві злочинні угруповання, проте сам Іскендерлі вважає, що наказ про напад надійшов від влади Азербайджану.

Що відомо про Відаді Іскендарла

У 2015 році він емігрував до Франції і виступав із відкритою критикою політичного режиму в Азербайджані. До цього у 2010 році він брав участь у парламентських виборах, протестував проти фальсифікацій та приєднувався до акцій протесту опозиції.

Після чого у 2011 році влада країни засудила його до трьох років позбавлення волі. Але наступного року його звільнили за указом про амністію, підписаним президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Незабаром після цього він емігрував до Франції, де продовжив критикувати уряд та Алієва, зокрема і на своєму каналі на YouTube. Він став відомий своїми різкими та емоційними осудами уряду, а також деякими неетичними та образливими висловлюваннями.

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