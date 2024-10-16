В Apple стався масовий збій: користувачі скаржаться на проблеми в роботі додатків

Користувачі стурбовані тим, що відбувається

У середу, 16 жовтня, у деяких сервісах компанії Apple стався масштабний збій. Користувачі по всьому світу скаржаться на те, що деякі системні програми працюють надто повільно або взагалі не працюють.

Про це повідомляється на профільному ресурсі Downdetector, який відстежує масштабні збої у роботі популярних інтернет-ресурсів. За попередніми даними, сервіси Apple "глючить" у користувачів з різних країн світу, у тому числі й у РФ.

Найбільше надходить скарг на роботу App Store, Apple Pay та Apple Music. Дані програми або дуже повільно провантажуються, або взагалі не працюють.

Перебої в роботі Apple виникли у користувачів різних країн, однак відомо, що від збою постраждали не всі акаунти.

На порталі Downdetector зазначається, що масові повідомлення про збої в сервісах почалися після 17:00.

Наразі від компанії Apple в особі керівництва чи технічного департаменту коментарів не надходило.

Нагадаємо, у вересні в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржилися на відсутність зв’язку із сервером. У багатьох не надходили або не відкривалися повідомлення, а медіафайли вантажилися з великою затримкою.

Перебої у роботі месенджера виникли у користувачів з різних країн, зокрема й в Україні. Однак відомо, що від збою постраждали не всі облікові записи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у серпні в онлайн-банкінгу Monobank в Україні стався збій. Користувачі не могли увійти до програми та переглянути баланс карти онлайн. Пізніше роботу сервісу було відновлено.