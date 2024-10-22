Дрон влетел в окно: появились запрещенные кадры с резиденции Нетаньяху после покушения

Помещение спасло бронестекло

Появились фото и видео резиденции премьер-министра Израиля Нетаньяху в Кесарии после заявлений о покушении на него с помощью беспилотника. Судя по ним, дрон ударил прямо в окно здания.

Кадры с места публикуют израильские СМИ. Они показывают ущерб, нанесенный дому ударом беспилотника.

По данным медиа, взрыв разбил стекло в окне спальни Нетаньяху. Однако разрушений внутри удалось избежать, по-видимому, из-за армированного стекла и других защитных средств. Осколки стекла упали в семейный бассейн неподалеку и во двор.

СМИ отмечают, что ранее снимки были запрещены к публикации военным цензором.

Для справки: Кесария, где расположена резиденция израильского премьера, находится на западе Израиля и имеет выход к Средиземному морю. По данным Центрального статистического бюро Израиля, население на начало 2020 года составляло 5 343 человека.

Напомним, что дрон атаковал резиденцию Нетаньяху 19 октября. Премьер назвал это покушением на его жизнь и обвинил Иран и его союзников в нем. Однако в Тегеране всячески это отрицают.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Иран совершил запуски ракет по Израилю. Это происходило на фоне начала израильской наземной операции против радикального движения "Хезболла" в Ливане.