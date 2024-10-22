Дрон влетів у вікно: з'явилися заборонені кадри з резиденції Нетаньяху після замаху

Приміщення врятувало бронескло

З’явилися фото та відео резиденції прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху у Кесарії після заяв про замах на нього за допомогою безпілотника. Судячи з них, дрон ударив прямо у вікно будівлі.

Кадри з місця оприлюднюють ізраїльські ЗМІ. Вони показують збитки, завдані будинку ударом безпілотника.

За даними медіа, вибух розбив скло у вікні спальні Нетаньяху. Однак руйнувань всередині вдалося уникнути, вірогідно, через армоване скло та інші захисні засоби. Осколки скла впали в сімейний басейн неподалік і у двір.

ЗМІ зазначають, що раніше знімки було заборонено до публікації військовим цензором.

Довідково: Кесарія, де розташована резиденція ізраїльського прем’єра, знаходиться на заході Ізраїлю і має вихід до Середземного моря. За даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю, населення на початок 2020 року становило 5343 особи.

Нагадаємо, що дрон атакував резиденцію Нетаньяху 19 жовтня. Прем’єр назвав це замахом на його життя та звинуватив Іран та його союзників у ньому. Однак у Тегерані всіляко це заперечують.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Іран здійснив запуск ракет по Ізраїлю. Це відбувалося на тлі початку ізраїльської наземної операції проти радикального руху "Хезболла" у Лівані.