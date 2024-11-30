Ким Чен Ын встретился с главой минобороны РФ: без громких обещаний не обошлось

Диктатор пообещал стране-агрессору всяческую поддержку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с главой министерства обороны России Андреем Белоусовым заявил, что его страна будет "неизменно поддерживать" войну РФ против Украины. Они договорились об усилении стратегического партнерства.

Информационное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по усилению стратегического партнерства, передает AP. Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от шагов империалистов к гегемонии".

Белоусов также встретился с министром обороны Северной Кореи Но Кван Чолем. Во время обеденного банкета в тот же день Белоусов заявил, что "стратегическое партнерство двух стран имеет решающее значение для защиты их суверенитета от агрессии и произвола империалистов".

Напомним, Северная Корея не только поставляет России вооружение для войны против Украины, но отправила ей на помощь своих бойцов. Радиоперехват ГУР подтверждает присутствие солдат Северной Кореи на территории Курской области. Дежурный по радиосвязи интенсивно координирует передвижение подразделения, говоря по-корейски: "Быстро выходите! Скорее, быстрее двигайтесь назад!".

Как сообщал "Телеграф", Северная Корея с начала октября передала России 100 баллистических ракет, артсистемы и огромное количество боеприпасов. Пхеньян не перестает увеличивать темпы поставок разного вооружения Москве.