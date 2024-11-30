Кім Чен Ин зустрівся з главою міноборони РФ: без гучних обіцянок не обійшлося

Диктатор пообіцяв країні-агресорці всебічну підтримку

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з главою міністерства оборони Росії Андрієм Бєлоусовим заявив, що його країна "незмінно підтримуватиме" війну Росії проти України. Вони домовилися про посилення стратегічного партнерства.

Інформаційне агентство Кореї повідомило, що Кім Чен Ин і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо посилення стратегічного партнерства, передає AP. Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності від кроків імперіалістів до гегемонії".

Бєлоусов також зустрівся з міністром оборони Північної Кореї Но Кван Чолем. Під час обіднього банкету того ж дня Бєлоусов заявив, що "стратегічне партнерство двох країн має вирішальне значення для захисту їхнього суверенітету від агресії та свавілля імперіалістів".

Нагадаємо, Північна Корея не лише постачає Росії озброєння для війни проти України, але й відправила їй на допомогу своїх бійців. Радіоперехоплення ГУР підтверджує присутність солдатів Північної Кореї на території Курської області. Черговий на радіозв'язку інтенсивно координує пересування підрозділу, вигукуючи корейською: "Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад!".

Як повідомляв "Телеграф", Північна Корея з початку жовтня передала Росії 100 балістичних ракет, артсистеми та величезну кількість боєприпасів. Пхеньян не перестає збільшувати темпи постачання різного озброєння Москві.