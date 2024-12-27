Гендиректор ВОЗ попал под обстрел аэропорта: как он себя чувствует

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил "смертоносную эскалацию"

В пятницу, 27 декабря, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что вместе с командой попал под обстрел аэропорта "Сана" в Йемене. Один из членов экипажа гуманитарной авиации ООН получил ранение.

Об этом Гебреес сообщил в соцсетях. По его словам, прежде чем они смогут вылететь, нужно будет дождаться устранения повреждений аэропорта.

"Около двух часов назад, когда мы собирались сесть на самолет из Саны, аэропорт получил авиабомбардировку. Один из членов экипажа нашего самолета получил ранение. […] Прежде чем мы сможем вылететь, нам нужно будет дождаться устранения повреждений аэропорта. Я и мои коллеги из ООН и ВОЗ в безопасности", — написал он.

Информационное агентство Saba, подчиненное хуситам, сообщило, что три человека погибли в аэропорту и еще 30 получили ранения. Также три человека погибли и 10 получили ранения в западной провинции Ходейда.

Армия Израиля заявила, что нанесла "удары по военным целям на основе данных разведки". В ООН говорят, что целью ударов являлся Международный аэропорт Саны, порты Красного моря и электростанции.

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в настоящее время миссия по переговорам по увольнению задержанных сотрудников ООН и оценке гуманитарной ситуации в Йемене завершена.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил "смертоносную эскалацию" между Йеменом и Израилем после израильских авиаударов.

Гутерреш призвал уважать международное гуманитарное право и подчеркнул, что авиаудары по портам и аэропорту представляют серьезную опасность для гуманитарных операций в то время, когда миллионы людей нуждаются в жизненно необходимой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль нанес мощные удары по составам вооружения в Сирии. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека заявил, что столь сильных ударов не было с 2012 года.