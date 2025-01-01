Одна из стран Европы начала Новый год с протестов: в чем дело (фото и видео)

Тысячи людей присоединились к шествию в Белграде по призыву студенческого сообщества

В новогоднюю ночь сербские студенты, блокирующие более месяца аудитории университетов в Белграде, провели масштабное шествие. Они перекрыли движение от здания парламента до Студенческой площади.

Об этом пишет Радио Свобода. Отмечается, что подобные акции протеста были организованы в трех университетах центрах Сербии: Новом Саде, Нише и Крагуеваце.

Тысячи людей присоединились к шествию в Белграде по призыву студенческого сообщества, а затем и к акции "15 минут молчания".

Участники шествия встретили 2025 год, молча стоя на Студенческой площади с поднятыми мобильными телефонами. Этим они отдали дань уважения жертвам трагедии в Новом Саде.

"Ключевым требованием протестующих является обнародование полной документации о трагедии в Новом Саде, где в ноябре 2024 года погибли 15 человек из-за падения навеса реконструированного здания железнодорожного вокзала. Бетонный навес здания вокзала обрушился лишь через несколько месяцев после торжественного открытия – после трехлетней реконструкции и заявлений чиновников, что она была осуществлена по самым высоким европейским стандартам", — говорится в материале.

Фото: Радио Свободы

В ходе акции протеста студенты несли транспаранты "Коррупция — руки вверх", "Детская революция", "Факультет критического мышления", "Студенты встали", "Ваши руки в крови". В то же время в центре был баннер с лозунгом новогоднего протеста: "Нового нет – вы нам еще старый должны".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Грузии прошли протесты после инаугурации нового президента Грузии Михеила Кавелашвили.