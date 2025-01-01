Одна з країн Європи почала Новий рік із протестів: у чому річ (фото та відео)

Тисячі людей приєдналися до ходи в Белграді на заклик студентської спільноти

У новорічну ніч сербські студенти, які понад місяць блокують аудиторії університетів у Белграді, провели масштабну ходу. Вони перекрили рух від будівлі парламенту до Студентської площі.

Про це пише Радіо Свобода. Зазначається, що подібні акції протесту були організовані у трьох університетах центрах Сербії: Новому Саді, Ніші та Крагуєваці.

Тисячі людей приєдналися до ходи в Белграді на заклик студентської спільноти, а потім і до акції "15 хвилин мовчання".

Учасники ходи зустріли 2025 рік, мовчки стоячи на Студентській площі із піднятими мобільними телефонами. Цим вони віддали шану жертвам трагедії у Новому Саді.

"Ключовою вимогою протестувальників є оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді, де в листопаді 2024 року загинули 15 людей через падіння навісу реконструйованої будівлі залізничного вокзалу. Бетонний навіс будівлі вокзалу обрушився лише через кілька місяців після урочистого відкриття — після трьох років чиновників, що вона була здійснена за найвищими європейськими стандартам", — йдеться у матеріалі.

Фото: Радіо Свободи

У ході акції протесту студенти несли транспаранти "Корупція — руки нагору", "Дитяча революція", "Факультет критичного мислення", "Студенти встали", "Ваші руки в крові". Водночас у центрі був банер із гаслом новорічного протесту: "Нового ні – ви нам ще старий винні".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Грузії відбулися протести після інавгурації нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі.