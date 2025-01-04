"Я защищаю Христа". В Румынии мужчина переполошил протестом столицу (фото)

Копы весь день уговаривали мужчину прекратить протест

В Румынии в субботу, 4 января, на здании Бухарестского университета мужчина устроил многочасовой протест. Стегарул Дак (Stegarul Dac) известен в стране своими частыми протестами против власти, и на этот раз из-за него перекрыли дорогу.

На месте протеста Дака побывала корреспондентка "Телеграфа", которая подтвердила, что мужчина действительно залез на крышу здания. Как пишут СМИ, мужчина долгое время находился на крыше реконструируемого университета с флагом Румынии в руках.

Долгое время он активно размахивал им и перемещался по зданию. Очевидцы вызвали полицию, ведь такое поведение несет угрозу для жизни Дака. Однако мужчина долго не поддавался на уговоры копов, переговорщиков и тому подобное.

Дорогу возле Бухарестского университета перекрыли, ведь большую ее часть заняли спасатели, медики и копны. Приблизительно в 18:00 по местному времени мужчина все же слез со здания и прекратил свой одиночный протест.

Добавим, что во время продолжавшегося почти весь день протеста Дак провел один эфир в сети, где общался с подписчиками. От него также несколько раз звучали слова: "Я защищаю частицу Христа". По всей вероятности, он выступает против реконструкции здания Бухарестского университета.

Заметим, что Дак часто устраивает в Румынии протесты против власти и имеет привычку делать это на зданиях, подъемных кранах и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жители Словакии поддерживают Украину и вышли на протест против премьер-министра Роберта Фицо.