"Я захищаю Христа". У Румунії чоловік переполошив протестом столицю (фото)

Копи весь день вмовляли чоловіка припинити протест

У Румунії у суботу, 4 січня, на будівлі Бухарестського університету чоловік влаштував кількагодинний протест. Стегарул Дак (Stegarul Dac) відомий в країні свої частими протестами проти влади, і цього разу через нього перекрили дорогу.

На місці протесту Дака побувала кореспондентка "Телеграфу", яка підтвердила, що чоловік дійсно заліз на дах будівлі. Як пишуть ЗМІ, чоловік тривалий час знаходився на даху університету, який реконструюють, з прапором Румунії в руках.

Тривалий час він активно розмахував ним та переміщався по будівлі. Очевидці викликали поліцію, адже така поведінка несе загрозу життю Дака. Проте чоловік довго не піддавався на вмовляння копів, переговорників тощо.

Дорогу біля Бухарестського університету перекрили, адже чималу її частину зайняли рятувальники, медики та копи. Приблизно о 18:00 за місцевим часом чоловік все ж зліз з будівлі і припинив свій поодинокий протест.

Додамо, що під час протесту, який тривав майже весь день, Дак провів один ефір у мережі, де спілкувався з підписниками. Від нього також кілька разів лунали слова: "Я захищаю частинку Христа". Ймовірно, він виступає проти реконструкції будівлі Бухарестського університету.

Зауважимо, що Дак часто влаштовує в Румунії протести проти влади і має звичку робити це на будівлях, підйомних кранах тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що жителі Словаччини підтримують Україну та вийшли на протест проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо.