Трамп сказав, куди може нанести перший візит в якості президента

Американський президент дав відповідь на запитання журналістів

Президент США Дональд Трамп розповів, куди може відбутися його перший закордонний візит після інавгурації.

Як повідомляє CNN, йдеться про Велику Британію або Саудівську Аравію. За словами Трампа, він традиційно відвідував "туманний Альбіон" (так іноді називають Британські острови — Ред.), але минулого разу він відвідав Саудівську Аравію.

Трамп пояснив це тим, що саудити погодилися купити товари зі Сполучених Штатів на суму 450 мільярдів доларів.

"Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", — відповів Трамп журналістам на запитання журналістів. Він додав, що впродовж наступних 24 годин має намір зустрітися з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп після інавгурації збирається здійснити свій перший закордонний візит до Китаю і зустрітися із Сі Цзіньпіном. За даними американських ЗМІ, поїздка може відбутися у перші 100 днів після інавгурації Трампа. Водночас в оточенні Трампа поки що не говорять на тему поїздки.

Як повідомляв "Телеграф", глава Росії Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом.