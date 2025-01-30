До утечки данных в Пентагоне пользовались DeepSeek: теперь применяют меры

В нескольких странах НАТО приняли решение заблокировать данный чат-бот

Сотрудники Пентагона США подключали свои рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к китайскому чат-боту DeepSeek, но затем доступ был заблокирован по инициативе руководства оборонного ведомства.

Об этом сообщает Bloomberg. Этот шаг был предпринят после того, как в минобороны США обеспокоились тем, что их сотрудники пользовались данным сервисом.

В то же время данным чат-ботом прекратили пользоваться не только в Соединенных Штатах — Италия тоже заблокировала данный сервис. Об этом сообщает Reuters.

Данное решение принял орган по защите данных Италии Garante. Там тоже обосновали запрет необходимостью защиты персональных данных итальянских пользователей этого сервиса. По итогам проверки регулятор принял решение, что чат-бот должен быть заблокирован.

Комиссия по защите данных Ирландии, наряду с итальянскими коллегами, направила специальный запрос о деятельности приложения DeepSeek. В то же время власти Германии продолжают следить за ситуацией вокруг чат-бота DeepSeek.

Как сообщал "Телеграф", недавно парень из Канады создал термоядерный реактор с помощью ИИ. На это ему понадобилось 36 часов, сделал реактор он на собственной кухне.