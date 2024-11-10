Украину всколыхнуло землетрясение: где ощущались толчки (карта)

В прошлом месяце здесь уже фиксировали землетрясение

В субботу, 9 ноября, в Украине было зафиксировано очередное землетрясение. На этот раз оно произошло в Полтавской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. В районе села Васьки Полтавского района зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км.

Там отметили, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Васьки на карте

Стоит отметить, что это не первое землетрясение в Полтавской области в этом году. 20 октября были зафиксированы толчки магнитудой 2,9 вблизи села Мачухи возле Полтавы.

Что такое землетрясение

Землетрясение — это кратковременные, внезапные сотрясения земной коры, вызванные перемещением масс горных пород в недрах Земли. Они возникают из-за подземных толчков, сопровождающихся колебаниями земной поверхности.

В течение нескольких секунд толщи горных пород смещаются на несколько сантиметров и даже метров в горизонтальном или вертикальном положении. Это порождает внезапный подземный толчок.

Шкала Рихтера

Шкала Рихтера основывается на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Магнитуды, определяемые по разным типам волн, отличаются по величине:

2-3 — самые слабые, но уже ощущаемые толчки, не приводящие к разрушениям;

4-5 – слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям – например, возникают трещины в домах.

6 – толчки, приводящие к умеренным разрушениям.

7-8 – самые сильные и разрушительные землетрясения.

Напомним, 23 октября примерно в 18:08 в Черновицкой области днем было зафиксировано землетрясение. Толчки магнитудой в 3,1 ощущались в помещениях как движение небольшого грузовика.