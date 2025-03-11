Экс-президента Филиппин задержали в аэропорту по ордеру МУС: в чем его обвиняют

Ситуация с Дутерте вызвала волнение и настоящий хаос в аэропорту

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за преступления против человечности. Сейчас он находится под стражей у властей.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что генеральный прокурор вручил МУС уведомление о выдаче ордера на арест.

"Дутерте был арестован по прибытии из Гонконга, и полиция заключила его под стражу по приказу Международного уголовного суда, который расследовал массовые убийства, произошедшие в ходе жестоких репрессий бывшего президента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков" — говорится в заявлении офиса президента Фердинанда Маркоса.

Ситуация с Дутерте вызвала волнение и настоящий хаос в аэропорту, где адвокаты и помощники Дутерте громко протестовали против того, что им, а также врачу и адвокатам не позволили приблизиться к нему после задержания.

Родриго Дутерте. AP Photo/Vernon Yuen

Что предшествовало

С 2016 по 2019 год Родриго Дутерте реализовывал кампанию борьбы с наркотиками, которая, по официальным данным, привела к гибели 6 тысяч человек.

Дутерте вывел Филиппины в 2019 году из Римского статута, что, по словам активистов по правам человека, было направлено на то, чтобы избежать ответственности.

Как говорят независимые правозащитные организации, реальное количество жертв может достигать десятков тысяч. Многие из убитых не были осужденными преступниками, но стали жертвами внесудебных казней.

Родриго Дутерте. AP Photo/Vernon Yuen

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.