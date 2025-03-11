Експрезидента Філіппін затримали в аеропорту за ордером МКС: у чому його звинувачують

Ситуація з Дутерте викликала хвилювання та справжній хаос в аеропорту

Колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте заарештували у міжнародному аеропорту Маніли за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) за злочини проти людяності. Наразі він перебуває під вартою у влади.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що генеральний прокурор вручив МКС повідомлення про видачу ордера на арешт.

"Дутерте був заарештований після прибуття з Гонконгу, і поліція ув’язнила його під варту за наказом Міжнародного кримінального суду, який розслідував масові вбивства, що відбулися в ході жорстоких репресій колишнього президента щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків" - йдеться у заяві офісу президента Фердинанда Маркоса.

Ситуація з Дутерте викликала хвилювання і справжній хаос в аеропорту, де адвокати та помічники Дутерте голосно протестували проти того, що їм, а також лікареві та адвокатам не дозволили наблизитися до нього після затримання.

Родріго Дутерте. AP Photo/Vernon Yuen

Що передувало

З 2016 до 2019 року Родріго Дутерте реалізовував кампанію боротьби з наркотиками, яка, за офіційними даними, призвела до загибелі 6 тисяч людей.

Дутерте вивів Філіппіни у 2019 році з Римського статуту, що, за словами активістів з прав людини, було спрямоване на те, щоб уникнути відповідальності.

Як кажуть незалежні правозахисні організації, реальна кількість жертв може сягати десятків тисяч. Багато хто з убитих не був засудженими злочинцями, але став жертвами позасудових страт.

Родріго Дутерте. AP Photo/Vernon Yuen

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.