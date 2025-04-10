Львов ее так и не принял: что известно о жене Ивана Франко и как она выглядела

Жену Франко не воспринимало львовское общество

Сегодня, 10 апреля, отмечаем 161-летие со дня рождения известной писательницы и публицистки Ольги Франко. Она была женой известного писателя Ивана Франко, похороненного на Лычаковском кладбище. Жизнь супругов была непростой, в том числе и из-за неоднозначного отношения семьи Франко к Ольге.

"Телеграф" расскажет, кем была Ольга Франко, чем занималась, и что известно о ее браке с Великим Каменярем.

Что известно об Ольге Франко

Ольга Хоружинская родилась в 1864 году в селе Бирки Полтавской области. Происходила из старинного казацкого шляхетского рода. Ольга училась в Харьковском Институте благородных девушек и на Высших женских курсах в Киеве. Хорошо владела французским языком, а также посещала театры и концерты.

Судьбоносная встреча Ольги с Франко состоялась в 1885 году, когда писатель приезжал в Киев, чтобы издать украиноязычный журнал. Обратить внимание на девушку Ивану посоветовала мать Леси Украинки – Елена Косач. Так они и познакомились и начали обмениваться письмами. Это продолжалось полгода.

В 1886 году Иван и Ольга обручились в Павловской церкви Коллегии Павла Галагана в Киеве. Киевляне воспринимали такой союз как единство Запада и Востока Украины. Переехав во Львов, Ольга помогала писателю в литературной и общественной работе. Женщина помогала Франко издавать журнал "Жизнь и слово", вкладывая собственные средства.

Ольга Хоружинская, фото из сети

Также жена Франко дописывала в феминистский альманах "Первый венок". В частности, была автором статьи "Карпатские бойки и их семейная жизнь". Там она писала о быте карпатских украинцев.

"Была она верной помощницей и женой папы. Помогала ему в его литературной работе. Уложив детей спать, шла в его комнату и там они обсуждали, прорабатывали и планировали новые издания. Мать жила жизнью папы, была его советницей и поддержкой", — рассказывала дочь супруга.

Ольга помогала Франко в литературной деятельности, фото из сети

В то же время масштабных литературных амбиций Ольга не имела. Женщина хотела работать учительницей, впрочем, не владела хорошо ни украинским, ни польским, ни немецким. В течение 55 лет женщина так и не выучила украинский язык на высоком уровне.

Однако женщина посвящала себя семье. В браке Ольги с писателем появились четверо детей: Андрей, Тарас, Петр и Анна.

Франко с женой и детьми, фото из сети

Жизнь с Иваном Франко

Во Львове Ольга столкнулась с пристрастным отношением к ней со стороны семьи писателя. Это происходило из-за того, что она разговаривала на русском на Галичине и происходила с Востока Украины. Так что жена Франко постоянно находилась под давлением львовского общества.

"Вершины своей славы Франко достиг не без помощи своей жены, женщины очень интеллигентной, которая постоянно думала, чтобы Франко "дома жилось хорошо". Некоторые упрекают Ольгу, что она не сошлась со львовским обществом… Но как это могло быть, когда Ольгу тамошние люди встретили совсем неискренно. Франко был для Галичины хорошим женихом, матери не раз говорили самому ему (и Ольга об этом знала): "Вот взял россиянку, мог бы выбрать и богатенькую", — писала сестра Ольги Хоружинской Антонина.

Жена Франко в 20-х годах прошлого века, фото из сети

Постоянные социальные ожидания и неприязнь истощили Ольгу. У нее обострилась чахотка и появилось психическое расстройство. К тому же от эпилепсии скончался старший сын Андрей. Вскоре женщину госпитализировали в "сумасшедший дом". В 1917 году Франко умер, а Ольга прожила после его смерти еще 24 года.

Во время Второй мировой войны умер сын Франко — Петр. Версии его смерти существуют разные, однако у многих из них есть след НКВД. Ольги не стало в 1941 году. Ее похоронили на Лычаковском кладбище.

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