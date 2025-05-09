Символичное и для Украины? Почему выбранное новым Папой имя является достаточно значимым

Историческая приверженность предшественника нового Папы к Украине дает надежду, что Лев XIV также проявит ее

Роберт Прево — кардинал из США, ставший новым Папой Римским, избрал имя Лев XIV. Предыдущим носителем этого имени был Папа Лев XIII, который имел особую связь с Украиной.

Лев XIII многое сделал для развития церкви в Украине

По информации из открытых источников, Лев XIII был папой с 1878 по 1903 годы и с большим расположением относился к Украинской греко-католической церкви. Понтифик отмечал ценности восточнохристианской традиции УГКЦ, ее литургии и богословия.

Во время его понтификата в 1880 году был разработан проект повышения Галицкой митрополии до уровня патриархата. Однако венгерское правительство, а также епископаты Венгрии и Польши выступили против.

В 1882 году по распоряжению Льва XIII состоялась реформа чина василиан (один из монашеских орденов УГКЦ). Она значительно укрепила позиции ордена.

Этим участие Льва XIII в жизни Украинской греко-католической церкви не ограничивается. В 1885 году Папа основал Станиславовское епископство (сейчас Ивано-Франковская епархия УГКЦ). В 1895 году понтифик именовал кардиналом митрополита Галицкого Сильвестра Сембратовича.

Кроме того, Лев XIII в 1897 году стал основателем Украинской коллегии святых Сергея и Вакха в Риме. Она стала важным центром подготовки украинского духовенства.

Итак, историческая приверженность предшественника нового Папы к Украине дает надежду, что Лев XIV также проявит ее. Первыми словами нового понтифика стали "La pace sia con tutti voi!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в первой речи нового понтифика есть три подсказки о его приоритетах. На что обратили внимание западные СМИ.