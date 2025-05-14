Познакомились в очереди в туалет: что известно о жене Марка Цукерберга и как она выглядит

Жена программиста училась в Гарварде

Сегодня, 14 мая, день рождения празднует основатель компании Meta и разработчик соцсети Facebook Марк Цукерберг. Успешному предпринимателю и программисту исполняется 40 лет. В 2008 году Марк стал самым молодым миллиардером в мире. Женой предпринимателя является американка китайского происхождения Присцилла Чан.

"Телеграф" расскажет, чем занимается жена одного из самых успешных программистов мира.

Что известно о Присцилле Чан

Чан родилась в Массачусетсе в США. Ее родители были китайскими беженцами, которые бежали из Вьетнама на лодках. Училась в Гарвардском университете. Там она получила степень бакалавра по биологии и выучила испанский язык.

"Я выросла в семье эмигрантов, покинувших родину на лодке. Моя мама работала на двух работах все мое детство. Мои бабушка с дедушкой не говорят по-английски, поэтому я делала все, чтобы помочь им ориентироваться в новой стране", — делилась Присцилла.

Присцилла Чан в молодости, фото Getty Images

Некоторое время Присцилла преподавала в частной Школе Harker. А затем поступила в медицинскую школу Калифорнийского университета. Так она получила профессию педиатра. В школе она была одной из лучших участниц.

"В таких условиях ты понятия не имеешь, какой у тебя потенциал, до тех пор пока кто-то не скажет тебе, что ты можешь это сделать. Мои учителя подарили мне возможность поступить в колледж, после колледжа — в медицинскую школу и в результате стать врачом", — рассказывала она.

С Марком девушка познакомилась в очереди в туалет на вечеринке еврейского студенческого братства. В 2010 году Чан начала жить вместе с Цукербергом, а год спустя они завели собаку Быста. В 2012 году Присцилла вышла замуж за Марка. Гости думали, что идут поздравлять Чан с окончанием медколледжа, а получилось, что попали на свадьбу.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг поженились в 2012 году, фото Getty Images

Также супруги активно занимаются благотворительностью. В 2013 году они выделили 18 миллионов акций Facebook (более $970 миллионов) в Фонд Сообщества Кремниевой Долины. Тогда же они вошли в пятьдесят самых щедрых филантропов. В 2014 году Цукерберги передали 25 миллионов долларов Фонду "Центр контроля заболеваний" (CDC) на борьбу с вирусом Эбола.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг занимаются благотворительностью, фото Getty Images

Впоследствии супруги пожертвовали 75 миллионов долларов на строительство реанимационного отделения и травматологического центра в больнице в Сан-Франциско. Раньше Присцилла работала там врачом. Супруги также перечисляли 120 миллионов долларов на развитие образования в школах в районе залива Сан-Франциско.

Чан и Присцилла воспитывают двух дочерей: Максима (2015) и Августа (2017). Периодически супруги посещают публичные мероприятия. Также Цукерберг ежегодно поздравляет супругу с днем рождения в соцсетях.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг с детьми, фото Getty Images

Присцилла Чан и Марк Цукерберг появляются на публике, фото Getty Images

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