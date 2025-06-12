Имел безопасное место в самолете? Какой шанс выжить был у уцелевшего в авиакатастрофе в Индии

Что известно об уцелевшем пассажире рейса AI171

В четверг, 12 июня, в Индии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находились 242 человека. В крушении чудом удалось выжить только одному пассажиру.

Это гражданин Великобритании индийского происхождения, сидевший на месте 11A. "Телеграф" решил рассчитать, насколько реальны были его шансы выжить в этой катастрофе.

Самолет компании Air India потерпел крушение возле города Ахмедабад в индийском штате Гуджарат На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Как сообщают СМИ, погибли практически все, кроме одного мужчины — 40-летнего Вишваша Кумара Рамеша, гражданина Великобритании. Пострадавшего доставили в больницу. По данным врачей, он находится в стабильном состоянии.

Также известно, что Рамеш возвращался в Великобританию вместе со своим братом после посещения родственников в Индии. Мужчины сидели не рядом. Поиски 45-летнего Аджая Кумеша Рамеша продолжаются.

Пассажир самолета, потерпевшего крушение в Индии

Вероятность того, что один человек останется живым среди 242 человек, составляет примерно 0,41%. Это можно рассчитать простым делением: 1 человек из 242 = 1/242 ≈ 0,00413 или 0,41%. То есть шанс был очень низкий.

Математический расчет вероятности выжить в данной катастрофе

Место, где сидел выживший пассажир

Выживший британский пассажир сидел в передней части салона. Известно, что во время катастроф авиаэксперты считают одними из самых опасных задние ряды, однако в этом случае место в передней части самолета, вероятно, стало решающим. Также значение могли иметь другие факторы: как именно упал самолет, какие повреждения получил корпус, был ли пожар, и как быстро прибыла помощь.

В больнице города Ахмедабад заявили, что им уже передали 186 тел погибших и одного пострадавшего. Остальные еще могут находиться под обломками, поэтому цифра жертв может измениться. Власти Индии продолжают спасательную операцию, следователи выясняют причины трагедии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об авиакатастрофе в небе над Киевом, изменившей правила безопасности полетов. Мы рассказывали, что тогда произошло.