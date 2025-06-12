Мав безпечне місце в літаку? Який шанс вижити був у вцілілого в авіакатастрофі в Індії

Що відомо про вцілілого пасажира рейсу AI171

У четвер, 12 червня, в Індії зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебували 242 людини. У катастрофі чудом вдалося вижити лише одному пасажиру.

Це громадянин Великої Британії індійського походження, який сидів на місці 11A. "Телеграф" вирішив розрахувати, наскільки реальними були його шанси вижити у цій катастрофі.

Літак компанії Air India зазнав аварії біля міста Ахмедабад в індійському штаті Гуджарат. На борту перебували 230 пасажирів та 12 членів екіпажу. Як повідомляють ЗМІ, загинули практично всі, окрім одного чоловіка — 40-річного Вішваша Кумара Рамеша, громадянина Великої Британії. Потерпілого доправили до лікарні. За даними лікарів, він перебуває у стабільному стані.

Також відомо, що Рамеш повертався до Великої Британії разом зі своїм братом після того, як відвідав родичів у Індії. Чоловіки сиділи не поруч. Пошуки 45-річного Аджайя Кумеша Рамеша тривають.

Пасажир літака, що зазнав катастрофи в Індії

Імовірність того, що одна людина залишиться живою серед 242 осіб, становить приблизно 0,41%. Це можна розрахувати простим діленням: 1 особа з 242 = 1/242 ≈ 0,00413 або 0,41%. Тобто шанс був дуже низький.

Математичний розрахунок ймовірності вижити в даній катастрофі

Місце, де сидів пасажир, що вижив

Британський пасажир, який вижив, сидів у передній частині салону. Відомо, що під час катастроф авіаексперти вважають одними з найбільш небезпечних задні ряди, проте у цьому випадку місце в передній частині літака, ймовірно, стало вирішальним. Також значення могли мати інші фактори: як саме впав літак, які пошкодження отримав корпус, чи була пожежа, і як швидко прибула допомога.

У лікарні міста Ахмедабад заявили, що їм уже передали 186 тіл загиблих і одного постраждалого. Решта ще може перебувати під уламками, тому цифра жертв може змінитися. Влада Індії продовжує рятувальну операцію, слідчі з’ясовують причини трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про авіакатастрофу у небі над Києвом, яка змінила правила безпеки польотів. Ми розповідали, що тоді сталося.