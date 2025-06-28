Интересно, что на эстонских авиабазах самолеты такого типа приземлялись и раньше

Эстония выразила готовность разместить на своей территории истребители стран-членов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. Заявление Эстонии вызвало в Кремле истерику эпических масштабов.

Об этом сообщает ERR. Эстония таким образом отреагировала на желание Великобритании приобрести у США истребители пятого поколения F-35A, которые могут выступать как носители ядерного вооружения.

"F-35 уже были в Эстонии, и скоро снова вернутся в порядке ротации. Мы готовы и дальше принимать на своей территории союзников, в том числе тех, кто использует такие платформы", — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Интересно, что на эстонских авиабазах самолеты такого типа приземлялись и раньше. При этом они не только приземлялись, но и несли службу над Эстонией в рамках ротационных миссий воздушной полиции НАТО. Подобная практика, заверил Певкур, будет сохраняться и дальше. Однако впервые Россия отреагировала на это столь истерично.

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина, Дмитрий Песков, уже успел заявить, что намерение Эстонии, мол, "несет непосредственную опасность для Москвы". Похоже, что в Москве наконец-то стало ясно: наличие у российских границ авиации, которую могут оснастить ядерным вооружением, значительно усложняет возможные вооруженные провокации или попытки вторжения в страны Балтии.

Отметим, что приостановка боевых действий в Украине или даже снижение их интенсивности дают возможность россиянам нанести удар по другим направлениям. Целью их агрессии могут стать сразу четыре страны НАТО, имеющие выход на Балтику. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Путин грезит восстановлением СССР, а для этого ему, в том числе нужно захватить Эстонию, Литву и Латвию. Также одной из зон вторжения России может стать Сувалкский коридор – территория, разделяющая Россию и так называемую "Калининградскую область".