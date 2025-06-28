Цікаво, що на естонських авіабазах літаки такого типу приземлялися і раніше

Естонія висловила готовність розмістити на своїй території винищувачі країн-членів НАТО, які можуть нести ядерну зброю. Заява Естонії викликала у Кремлі істерику епічних масштабів.

Про це повідомляє ERR. Естонія таким чином відреагувала на бажання Великої Британії придбати у США винищувачі п'ятого покоління F-35A, які можуть виступати, як носії ядерного озброєння.

"F-35 вже були в Естонії, і скоро знову повернуться в порядку ротації. Ми готові й надалі приймати на своїй території союзників, зокрема тих, хто використовує такі платформи", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Цікаво, що на естонських авіабазах літаки такого типу приземлялися і раніше. При цьому вони не тільки приземлялися, але й несли над Естонією службу в рамках ротаційних місій повітряної поліції НАТО. Подібна практика, запевнив Певкур, зберігатиметься й далі. Проте вперше Росія відреагувала на це настільки істерично.

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, вже встиг заявити, що намір Естонії, мовляв, "несе безпосередню небезпеку для Москви". Схоже, що у Москві нарешті зрозуміли: наявність біля російських кордонів авіації, яку можуть оснастити ядерним озброєнням, значно ускладнює можливі збройні провокації, або спроби вторгнення до країн Балтії.

Зазначимо, що призупинення бойових дій в Україні чи навіть зниження їхньої інтенсивності дають можливість росіянам завдати удару на інших напрямках. Метою їхньої агресії можуть стати одразу чотири країни НАТО, які мають вихід на Балтику. Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Путін марить відновленням СРСР, а для цього йому в тому числі потрібно захопити Естонію, Литву та Латвію. Також однією із зон вторгнення Росії може стати Сувалкський коридор – територія, яка розділяє Росію та так звану "Калінінградську область".