Его смерть окутана тайнами: от чего в 37 лет умер легендарный боксер Гатти и как выглядит его могила

Артуро болезненно переживал завершение спортивной карьеры

Незабываемый след в истории профессионального бокса оставил Артуро Гатти. Спортсмен отличался дерзким стилем и волей к победе. Его поединки собирали огромные залы и часто становились настоящими "боями года". Но в 2009 году мир всколыхнула внезапная и загадочная смерть боксера.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с Артуро Гатти и как выглядит его могила. Сегодня, 11 июля, ровно 16 лет со дня его смерти.

Артуро Гатти — что о нем известно

Боксер Артуро Гатти родился в 1972 году в Касино (Италия), но вырос в канадском Монреале. В юности он занимался футболом и хоккеем, а вот его брат Джо сконцентрировался на кулачных боях.

Артуро Гатти с юности увлекся боксом, фото: Getty Images

Вскоре Артуро также переключился на бокс — и уже в 19 лет начал профессиональную карьеру. На ринге его прозвали "Громом".

Благодаря агрессивному стилю и сильной выносливости он быстро завоевал любовь зрителей и репутацию одного из самых зрелищных бойцов своего времени. Гатти дважды становился чемпионом мира — в первом легком и первом полусреднем весе.

Артуро Гатти дважды был чемпионом мира, фото: Getty Images

Но особую славу Артуро принесли легендарные поединки против Микки Уорда, которые вошли в историю бокса как одни из самых драматичных и захватывающих. За 13 месяцев они провели три боя и последних из них получил статус "Бой года". Именно эта трилогия сделала Гатти известной на весь мир, его имя узнали даже те, кто был далек от профессионального бокса.

Артуро Гатти во время поединка с Микки Уордом, фото: Getty Images

Последний бой Артуро Гатти провел в июле 2007 года против Альфонсо Гомеса. Поединок завершился поражением Гатти техническим нокаутом в седьмом раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, признав, что его тело и реакция уже не те, что раньше.

Артуро Гатти завершил карьеру в 2007 году, фото: Getty Images

Артуро Гатти был дважды женат. В 2006 году он женился на Аманде Родригес, и в браке с ней у него родился сын — Артуро младший. До этого у него уже была дочь от предыдущих отношений. Семейная жизнь принесла ему счастье, но после завершение карьеры Артуро впал в депрессию и это отразилось на семейной жизни.

Артуро Гатти впал в депрессию и употреблял наркотики, фото: Getty Images

После ухода из бокса спортсмен погрузился в алкоголь и наркотики, что привело к проблемам с законом и домашнему насилию. Его жена и близкие не раз отмечали, что он стал агрессивным и зависимым от веществ.

Как умер боксер Артуро Гатти

Легендарный боксер умер 11 июля 2009 года в возрасте 37 лет в апартаментах, снятых вместе с женой и ребёнком в бразильском курортном городе Порто-де-Галиниаса. Пара решила провести "второй медовый месяц", однако во время отдыха они часто ругались.

Первоначально бразильские власти пришли к выводу, что Артуро покончил жизнь самоубийством. Его нашли мертвым с окровавленным ремнем от дамской сумочки вокруг шеи.

Но после возвращения тела боксера в Канаду, к его смерти проявило интерес правительство страны. Менеджер боксера поручил детективам провести расследование и они заявили, что причиной смерти экс-чемпиона мира стало убийство.

Похороны Артуро Гатти

Бразильские эксперты допустили ошибку и не заметили следы синяков на теле умершего. Новый виток расследования начался в 2011 году, когда семья боксера получила разрешение на эксгумацию и новое вскрытие. В результате было установлено, что Артуро умер насильственной смертью от асфиксии, в его крови обнаружили алкоголь и препарат, который расслабляет мышцы, еще он может вызывать спутанность сознания.

Но спустя 16 лет смерть Артуро Гатти продолжает вызывать вопросы. Несмотря на выводы и новые детали, его официальной причиной смерти остается самоубийство.

Артуро Гатти умер при загадочных обстоятельствах

Из-за неоднократных эксгумаций тело боксера было кремировано. Похоронен он в городе Монреаль, на кладбище Le Cimetière de Laval.

Как выглядит могила боксера Артуро Гатти

"Телеграф" писал ранее, что непобедимый украинский боксер брутально нокаутировал соперника. Спортсмен 3 года не проводил поединки.