Його смерть оточена таємницями: від чого в 37 років помер легендарний боксер Гатті і як виглядає його могила

Артуро болісно переживав завершення спортивної кар’єри

Незабутній слід в історії професійного боксу залишив Артуро Гатті. Спортсмен вирізнявся зухвалим стилем та волею до перемоги. Його поєдинки збирали величезні зали та часто ставали справжніми "боями року". Але у 2009 році світ сколихнула раптова та загадкова смерть боксера.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з Артуро Гатті і як виглядає його могила. Сьогодні, 11 липня, рівно 16 років від дня його смерті.

Артуро Гатті — що про нього відомо

Боксер Артуро Гатті народився 1972 року в Касіно (Італія), але виріс у канадському Монреалі. В юності він займався футболом та хокеєм, а ось його брат Джо сконцентрувався на кулачних боях.

Артуро Гатті з юності захопився боксом, фото: Getty Images

Невдовзі Артуро також перейшов на бокс — і вже у 19 років розпочав професійну кар’єру. На рингу його прозвали "Громом".

Завдяки агресивному стилю та сильній витривалості він швидко завоював любов глядачів та репутацію одного з найбільш видовищних бійців свого часу. Гатті двічі ставав чемпіоном світу — у першій легкій і першій напівсередній вазі.

Артуро Гатті двічі був чемпіоном світу, фото: Getty Images

Але особливу славу Артуро принесли легендарні поєдинки проти Міккі Уорда, які увійшли до історії боксу як одні з найдраматичніших і захоплюючих. За 13 місяців вони провели три бої й останні з них набув статусу "Бій року". Саме ця трилогія зробила Гатті відомим на весь світ, його ім’я дізналися навіть ті, хто був далекий від професійного боксу.

Артуро Гатті під час поєдинку з Міккі Уордом, фото: Getty Images

Останній бій Артуро Гатті провів у липні 2007 проти Альфонсо Гомеса. Поєдинок завершився поразкою Гатті технічним нокаутом у сьомому раунді. Після цього він оголосив про завершення кар’єри, визнавши, що його тіло та реакція вже не ті, що раніше.

Артуро Гатті завершив кар’єру у 2007 році, фото: Getty Images

Артуро Гатті був двічі одружений. У 2006 році він пішов під вінець з Амандою Родрігес, і в шлюбі з нею у нього народився син — Артуро молодший. До цього він уже мав доньку від попередніх стосунків. Сімейне життя принесло йому щастя, але після завершення кар’єри Артуро впав у депресію і це позначилося на сімейному житті.

Артуро Гатті впав у депресію та вживав наркотики, фото: Getty Images

Після виходу з боксу спортсмен поринув у алкоголь та наркотики, що призвело до проблем із законом та домашнього насильства. Його дружина та близькі не раз зазначали, що він став агресивним та залежним від речовин.

Як помер боксер Артуро Гатті

Легендарний боксер помер 11 липня 2009 року у віці 37 років в апартаментах, знятих разом із дружиною та дитиною у бразильському курортному місті Порто-де-Галініаса. Пара вирішила провести "другий медовий місяць", проте під час відпочинку вони часто лаялися.

Спочатку бразильська влада прийшла до висновку, що Артуро покінчив життя самогубством. Його знайшли мертвим із закривавленим ременем від дамської сумочки навколо шиї.

Але після повернення тіла боксера до Канади, до його смерті виявив інтерес уряд країни. Менеджер боксера доручив детективам провести розслідування, і вони заявили, що причиною смерті ексчемпіона світу стало вбивство.

Похорон Артуро Гатті

Бразильські експерти припустилися помилки й не помітили сліди синців на тілі померлого. Новий виток розслідування розпочався у 2011 році, коли родина боксера отримала дозвіл на ексгумацію тіла та новий розтин. В результаті було встановлено, що Артуро помер насильницькою смертю від асфіксії, в його крові виявили алкоголь і препарат, який розслаблює м’язи, а ще може викликати сплутаність свідомості.

Проте через 16 років смерть Артуро Гатті продовжує викликати запитання. Попри висновки та нові деталі, його офіційною причиною смерті залишається самогубство.

Артуро Гатті помер за загадкових обставин

Через неодноразові ексгумації тіло боксера було кремоване. Похований він у місті Монреаль, на цвинтарі Le Cimetière de Laval.

Як виглядає могила боксера Артуро Гатті

"Телеграф" писав раніше, що непереможний український боксер брутально нокаутував суперника. Спортсмен 3 роки не проводив поєдинки.