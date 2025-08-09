Добраться можно только вертолетом: как выглядит самая дорогая гостиница Аляски (фото)

Это место может войти в историю

Пока президент США Дональд Трамп готовится к встрече с главой России Владимиром Путиным, вспомним о невероятной гостинице на американской Аляске, которая стала символом роскоши в одном из самых отдаленных уголков планеты. Sheldon Chalet расположен на высоте 1828 метровнад уровнем моря, и добраться до него можно только вертолетом. Пока не известно, какую именно локацию предложит Трамп для встречи с Путиным, но это однозначно будет интересное место.

Это уникальное заведение построено для самых богатых путешественников мира. Отель расположен на скалистом выступе в самом сердце национального парка Денали. Он окружен нескончаемыми вершинами и ледниками.

Стоимость проживания поразит даже богачей

Минимальная стоимость проживания для пары составляет 35 500 долларов (приблизительно 1,46 млн гривен) за три ночи. В цену входит абсолютно все – от трансфера вертолетом до эксклюзивных блюд от личного шефа.

Отель имеет всего пять спален и две с половиной ванные комнаты. То есть одновременно в отеле может находиться всего одна группа туристов. В Sheldon Chalet также есть гостиная, столовая, смотровая терраса и сауна.

История создания гостиницы

Отель назван в честь Дона Шелдона, отца двух владельцев заведения – Роберта и Кейт Шелдон. Строительство завершилось в 2018 году, и сразу же гостиница попала в заголовки новостей из-за своей недоступности и высокой стоимости. Это настоящее инженерное чудо, расположенное всего в 10 милях от вершины Денали (высшая гора Северной Америки).

Что предлагают гостям

Персональный консьерж, шеф-повар и гиды – это и не только доступное для тех, кто оплатил стоимость трех ночей в отеле. Посетители могут наслаждаться активными развлечениями или просто наслаждаться невероятными видами. Гости получают полный пакет роскоши: прибытие вертолетом, изысканные блюда от шефа, сервис и многое другое.

