Дістатися можна лише вертольотом: як виглядає найдорожчий готель Аляски (фото)

Це місце може увійти в історію

Поки президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним, згадаємо про неймовірний готель на американській Алясці, який став символом розкоші в одному з найвіддаленіших куточків планети. Sheldon Chalet розташований на висоті 1828 метрів над рівнем моря, і дістатись до нього можна лише вертольотом. Наразі не відомо, яку саме локацію запропонує Трамп для зустрічі з Путіним, але це однозначно буде якесь цікаве місце.

Цей унікальний заклад збудований для найбагатших мандрівників світу. Готель розташований на скелястому виступі в самому серці національного парку Деналі. Він оточений нескінченними вершинами та льодовиками.

Вартість проживання вразить навіть багатіїв

Мінімальна вартість проживання для пари становить 35 500 доларів (приблизно 1,46 млн грн) за три ночі. У ціну входить абсолютно все — від трансферу вертольотом до ексклюзивних страв від особистого шефа.

Гостей в готелі годує приватний шеф. Фото sheldonchalet.com

Готель має лише п'ять спалень та дві з половиною ванні кімнати. Тобто одночасно в готелі може перебувати лише одна група туристів. У Sheldon Chalet також є вітальня, їдальню, оглядова тераса та сауна.

Історія створення готелю

Готель названо на честь Дона Шелдона, батька двох власників закладу — Роберта та Кейт Шелдон. Будівництво завершилося у 2018 році, і відразу ж готель потрапив у заголовки новин через свою недоступність та високу вартість. Це справжнє інженерне диво, розташоване лише за 10 миль від вершини Деналі (найвища гора Північної Америки).

Що пропонують гостям

Фото - sheldonchalet.com. Як виглядає готель

Персональний консьєрж, шеф-кухар та гіди — це і не тільки доступне для тих, хто оплатив вартість трьох ночей у готелі. Відвідувачі можуть насолоджуватися активними розвагами або просто милуватися неймовірними краєвидами. Гості отримують повний пакет розкоші: прибуття вертольотом, вишукані страви від шефа, сервіс і багато іншого.

Фото з сайту sheldonchalet.com

