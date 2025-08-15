Кто кому втащит: если бы Трамп и Путин сошлись на ринге, то кто бы победил

ИИ проанализировал, на чьей стороне преимущество

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске может быть не просто тихими посиделками и разговором тет-а-тет, а даже "битвой". Именно поэтому возникает вопрос, а если бы лидеры действительно сошлись на ринге: кто бы кого положил на лопатки.

"Телеграф" решил это выяснить, обратившись к искусственному интеллекту. Заметим, что в материале будет освещено мнение трех разных ИИ – ChatGPT, Gemini и Grok.

Кто больше: вес, рост и состояние здоровья

По данным разных источников, Дональд Трамп имеет рост до 190 см и вес от 90 до 109 кг. А Путин имеет рост около 170 см и вес где-то 73 кг. То есть разница в сантиметрах и килограммах значительная, а именно лидер Белого дома выше головы Кремля на 20 см и тяжелее на 20-40 кг.

Возраст будет играть не последнюю роль в гипотетическом поединке, ведь Трампу 79 лет, а Путину — 72. То есть здесь у российского лидера свои преимущества, хотя разница в 7 лет в семьдесят с лишним может не быть достаточно поразительной.

Физическая форма Трампа и Путина тоже вызывает споры и задает немало вопросов к "поединку". Президент США имеет ожирение и его индекс массы тела, по разным данным, близок к 30 и это даже несмотря на заявления, что он в "здоровой форме и готов к службе". Избыточный вес хорошо виден на фото, хотя это маскируют пиджаком.

Как выглядит Трамп сейчас

Путин на последних фото выглядит не то, что худым, а иногда даже истощенным. Однако избыточным весом не страдает, что может сыграть ему на пользу.

Как выглядит Путин сейчас

Что касается здоровья, то по всем данным оба лидера имеют удовлетворительное состояние организма. Однако есть немало вопросов, учитывая возраст, вес и немало курьезов Путина с кривым лицом, не слушающейся рукой и т.д.

Спортивное прошлое

Известно, что Трамп в молодости занимался футболом и бейсболом, а именно в школьные годы в школе New York Military Academy. По словам его товарищей, он "бросал мяч 80 миль/час" на бейсбольном поле. Сейчас же президент США занимается гольфом и не слишком пристрастен к активному и тяжелому спорту.

Путин с 12 лет занимался единоборствами – самбо и дзюдо. Известно, что у него самый высокий пояс в дзюдо — 8-й дан. Довольно часто пропагандисты транслировали то, как российский лидер продолжает поддерживать спортивную форму и занимается, но правда ли это остается вопросом.

Кто кого победил бы в "поединке"

"Телеграф" спросил три ИИ, и каждый из них фактически был единогласным в своем вердикте. Учитывая боевой опыт, спортивное прошлое, вес и возраст, искусственный интеллект говорит, что вероятнее всего в поединке победил бы Путин. Ведь Трамп, хоть и больше своего противника, не имеет того опыта, как глава Кремля.

ChatGPT о гипотетическом бое Путина и Трампа

Gemini о гипотетическом бое Путина и Трампа

Gemini о гипотетическом бое Путина и Трампа

Grok о гипотетическом бое Путина и Трампа

Однако интересно, что Gemini просчитав процентную вероятность победы, отметил, что ответить на этот вопрос почти невозможно. Однако гипотетически Трамп имеет 45% вероятности победы, а Путин – 55%. То есть разница всего в 10%.

Заметим, что эти мнения ИИ условны и могут не соответствовать действительности, ведь многое зависят от текущего состояния противников, которое медиа не известно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названо точное время начала встречи Трампа и Путина.