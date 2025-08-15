После сна на раскладушках российских пропагандистов снова унизили на Аляске (фото)

Местные напоминают, что здесь им не рады

Российские пропагандисты, прибывшие на Аляску для освещения встречи лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа, получили очередную оплеуху.

Пресс-центр, которая предложила им принимающая сторона выглядит как подсобное помещение. На стене сбоку от двери криво наклеен помятый листок с изображением российского флага и надписью RU PRESS.

Так выглядит пресс-центр российских пропагандистов в Анкоридже

Ранее журналистов кремлевского пула, которые прибыли ночью, разместили на раскладушках на стадионе. Очевидно, в городе для них не нашлось отелей или другого подходящего жилья.

Как сообщали росСМИ, журналисты были поселены на Alaska Airlines Center (домашняя арена команды Seawolves). Там поставили раскладушки и ширмы, есть "комнаты" на одного, есть на двоих.

В Центре установили указатели на русском языке. Там есть Wi-Fi, утюги и душевые. Неподалеку в кампусе университета россиян бесплатно накормили. Пропагандистка Маргарита Симоньян рассказывала, что в самолете они ели котлеты по-киевски.

Напомним, утром 15 августа в Анкоридже прошел митинг в поддержку Украины. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".