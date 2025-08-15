Після сну на розкладачках російських пропагандистів знову принизили на Алясці (фото)

Місцеві нагадують, що тут їм не раді

Російські пропагандисти, які прибули на Аляску для висвітлення зустрічі лідерів США та РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна 15 серпня, отримали чергову ляпас.

Пресцентр, який запропонував їм сторона, що приймає, виглядає як підсобне приміщення. На стіні збоку від дверей криво наклеєний пом’ятий листок із зображенням російського прапора та написом RU PRESS.

Такий вигляд має пресцентр російських пропагандистів в Анкориджі

Раніше журналістів кремлівського пулу, які прибули вночі, розмістили на розкладачках на стадіоні. Очевидно, в місті для них не знайшлося готелів чи іншого житла.

Як повідомляли російські ЗМІ, журналісти були поселені на Alaska Airlines Center (домашня арена команди Seawolves). Там поставили розкладачки та ширми, є "кімнати" на одного, є на двох.

У Центрі встановили вказівники російською. Там є WiFi, праски та душові. Неподалік у кампусі університету росіян безкоштовно нагодували. Пропагандистка Маргарита Симоньян розповідала, що у літаку вони їли котлети по-київськи.

Нагадаємо, вранці 15 серпня в Анкориджі пройшов мітинг на підтримку України. Люди вийшли на вулиці з українськими прапорами та транспарантами. На одному з них напис: "Україна та Аляска більше ніколи не будуть російськими".