Мерц шокировал простотой

Владимир Зеленский приехал к Трампу с мощной группой поддержки – после личного разговора президентов США и Украины состоится встреча с европейскими лидерами. Среди участников более широкой встречи будет канцлер Германии Фридрих Мерц, уже ставший героем соцсетей.

Немецкий политик привлек внимание СМИ своим неформальным подходом к путешествиям — никакого кортежа, сам достал багаж из машины и унес его. Соответствующее видео опубликовали Новости.LIVE.

На кадрах видно, что немецкий лидер путешествует без традиционного для чиновников антуража — большого кортежа, многочисленных помощников и усиленной охраны. Мерц ведет себя как обычный пассажир, контрастирующий с помпезными поездками многих мировых лидеров.

Мерц отправляется в США

Такой подход кардинально отличается от повадок других мировых лидеров. Например, Трамп и Путин обычно передвигаются в длиннющих кортежах с большим количеством сопровождающих.

Напомним, Зеленский уже прибыл в Вашингтон, где состоится встреча с Дональдом Трампом. Президент Украины заверил, что хочет закончить войну, и что мир должен быть длительным — нужно принудить к этому Россию.

