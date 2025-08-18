Путіну таке і не снилось? Канцлер Німеччини вразив тим, як вирушив у США (відео)

Мерц шокував простотою

Володимир Зеленський приїхав до Трампа з потужною підтримкою — після особистої розмови президентів США та України відбудеться зустріч з європейськими лідерами. Серед учасників ширшої зустрічі буде канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який уже став героєм соцмереж.

Німецький політик привернув увагу ЗМІ своїм неформальним підходом до подорожей — ніякого кортежу, сам дістав багаж з машини та поніс його. Відповідне відео опублікували Новини.LIVE.

На кадрах видно, що німецький лідер подорожує без традиційного для високопосадовців антуражу — великого кортежу, численних помічників та посиленої охорони. Мерц поводиться як звичайний пасажир, що контрастує з помпезними поїздками багатьох світових лідерів.

Мерц вирушає у США

Такий підхід кардинально відрізняється від звичок інших світових лідерів. Наприклад, Трамп та Путін зазвичай пересуваються у довжелезних кортежах з великою кількістю супроводжуючих.

Нагадаємо, Зеленський вже прибув у Вашингтон, де має відбутися зустріч з Дональдом Трампом. Президент України запевнив, що має бажання закінчити війну ті що мир повинен бути тривалим — потрібно примусити до цього Росію.

Раніше "Телеграф" писав, чи вийде в України протистояти Росії і які гарантії безпеки нам "світять". Своїми думками з нами поділився політолог Олексій Якубін.